Eine der weltweit besten Highschools verbietet Smartphones, verteilt stattdessen Nokia “Brick”-Handys

Das Eton College, eine der renommiertesten Schulen Großbritanniens, hat beschlossen, seinen Schülerinnen und Schülern die Nutzung von Smartphones auf dem Campus zu verbieten – eine Maßnahme, die von einigen als archaisch und von anderen als nostalgisch angesehen wird.

Nach Angaben der Schule erhalten Schüler/innen, die im Laufe des Schuljahres 14 Jahre alt werden, Nokia “Brick”-Handys, mit denen sie nur telefonieren und SMS schreiben können.

Diese Änderung, die Schüler/innen betrifft, die jährlich 49.000 £ (64.000 $) an Schulgeld ausgezahlt bekommen, wurde den Eltern in einem Brief mitgeteilt. Die Schule schlug vor, dass die Kinder ihre SIM-Karten in die von der Schule ausgegebenen Geräte einsetzen.

Die neue Regelung baut auf einer bereits bestehenden Richtlinie auf, nach der jüngere Schüler/innen, vor allem in den ersten drei Schuljahren, ihre elektronischen Geräte über Nacht abgeben müssen. Die Schule glaubt, dass diese Maßnahmen die Ablenkung im Unterricht verringern und das Verhalten verbessern werden.

Ein Sprecher von Eton bestätigte den Ansatz der Schule in Bezug auf Technologie: “Wir überprüfen regelmäßig unsere Richtlinien für Mobiltelefone und andere Geräte, um die Vorteile und Herausforderungen, die Technologie für Schulen mit sich bringt, gegeneinander abzuwägen.”

Ab September erhalten die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse ein sogenanntes “Brick”-Handy, welches auch außerhalb der Schule genutzt werden kann und ein iPad, welches von der Schule zur Unterstützung des schulischen Lernens zur Verfügung gestellt wird. Für die anderen Jahrgangsstufen gelten weiterhin altersgemäße Kontrollen.

Really like this approach to smart phone usage for students at Eton.

They’re exchanging every students smartphone for a Nokia ‘dumb phone’ which they’ll use during term times, starting in September. pic.twitter.com/g9XYmjWO9P

— Zoe Scaman (@zoescaman) July 5, 2024