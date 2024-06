Die zweite Welle der Xbox Game Pass-Spiele im Juni beginnt mit EA FC 24

EA Sports FC 24 führt die zweite Welle von Spielen an, die Xbox Game Pass-Abonnenten im Juni erhalten. Das passt gut, denn Fußballfans freuen sich auf die UEFA Euro 2024, und wenn das Spiel erscheint, ist die Gruppenphase bereits vorbei.

EA Sports FC 24 wird am 25. Juni auf den Markt kommen (Die K.O.-Runde beginnt übrigens am 29. Juni). Das Spiel wurde Anfang des Monats mit einem großen Titel-Update um einen UEFA Euro 2024-Modus erweitert, mit dem Game Pass-Abonnenten das Spielgeschehen in Deutschland nachspielen oder nachzeichnen können.

Weitere Highlights in der zweiten Juni-Hälfte sind:

My Time at Sandrock (für Cloud, Konsole und PC) – 19. Juni: Dies ist eine Mischung aus gesunder Ästhetik und postapokalyptischem Survival-Gameplay wie Crafting, Siedlungsbau, Verteidigung dieser Siedlungen und mehr. Es ist die Fortsetzung von My Time at Portia (2019) und hat die gleichen Themen wie sein Vorgänger. My Time at Sandrock startete im März 2021 als Early Access und wird im November 2023 vollständig veröffentlicht.

Keplerth (PC) – 20. Juni: Keplerth ist ein 2D-Sandbox-Rollenspiel mit Survival-Gameplay und Taktik. Dank Online-Multiplayer-Optionen ist man nicht auf sich allein gestellt. Keplert von Entwickler Taro wurde 2022 nach sechs Jahren Early Access veröffentlicht.

Steamworld Dig (Cloud und Konsole) und Steamworld Dig 2 (Konsole und PC) – beide am 26. Juni: Beide sind Metroidvanias, Steamworld Dig erschien 2013, die Fortsetzung 2017. Steamworld Dig folgt den unterirdischen Abenteuern eines Steambots namens Rusty; der Star von Dig 2 ist eine neue Figur, Dorothy.

Robin Hood – Sherwood Builders (Cloud, PC und Xbox Series X) – 27. Juni: Ein einfaches Aufbau-/Rollenspiel, das auf den Legenden des Nottingham Forest basiert. Robin Hood und seine fröhlichen Männer bauen ihr geheimes Versteck, um den Bewohnern der umliegenden Ländereien zu helfen. Historische Schauplätze werden in das Open-World-Setting integriert.

Auch hier gilt: Wenn Spiele in Dienst genommen werden, verschwinden manche. Hier eine Übersicht, was aus dem Xbox Game Pass verschwindet:

Ab dem 30. Juni:

FIFA 22 (Konsole und PC)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, Konsole und PC)

Stranded Deep (Cloud, Konsole und PC)

Story of Seasons: Friends of the Mineral City (Cloud, Konsole und PC)

Sword and Fair: Together Forever (Cloud, Konsole und PC)

Ab 5. Juli:

Cricket 22 (Cloud, Konsole und PC)