Die US-Wahlen könnten den nächsten Krypto-Bullrun anheizen

Der Markt für Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin und Shiba Inu, erholt sich stark, was ein positives Zeichen für neue Kryptowährungen wie Pepe Unchained ist.

Während das Vertrauen der Anleger wächst und der Markt sich erholt, konzentrieren sich die Menschen auf die bevorstehenden US-Wahlen und wie diese die Kryptowährungen beeinflussen könnten.

Die Wahl wird zu einem zentralen Thema in Krypto-Diskussionen und es wird spekuliert, dass die Ergebnisse die Marktpreise erheblich verändern könnten.

Sollte ein Krypto-Kandidat gewinnen, könnte der Wert der wichtigsten Coins wie Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Dogecoin und andere steigen. Dies zeigt, wie sehr sich Politik und Kryptowährungen in der Finanzwelt zu überschneiden beginnen.

Während Bitcoin und Ethereum nach wie vor als stabile Investitionen gelten, liegt die Chance auf größere Gewinne oft bei neueren Token. Pepe Unchained zu kaufen ist ein Beispiel dafür, vor allem weil ein großes Marktwachstum erwartet wird.

Pepe Unchained (PEPU) ist einer der besten neuen Meme mit großem Potenzial. Er befindet sich derzeit im Presale und hat bereits über 5 Millionen Dollar eingenommen und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er sich verlangsamen wird. Dieses Projekt ist der erste Pepe-Token mit einer eigenen Blockchain.

Der Presale läuft noch und PEPU kann heute für $0.0086304 gekauft werden. Der Preis wird jedoch in 1 Tag und 14 Stunden steigen. Es ist also ein guter Zeitpunkt, sich $PEPU zu sichern, bevor es an den großen Börsen gelistet wird und seine Layer-2-Kette startet.

