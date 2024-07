Die Heldenliste von Marvel Rivals: Welche Charaktere sind in der Closed Beta spielbar?

Im Marvel-Universum gibt es scheinbar unendlich viele Superhelden und so viele Crossover, dass man sie gar nicht zählen kann.

Mit Marvel Rivals versuchen wir, das zu erweitern und sie wirklich gegeneinander antreten zu lassen, um zu sehen, welche Kombination am besten funktioniert.

Deshalb ist die Marvel Rivals Liste etwas, das du sofort wissen willst, um zu sehen, ob dein Lieblingsheld es auf die Liste geschafft hat.

Hier ist alles, was wir über die spielbaren Charaktere in Marvel Rivals wissen, damit du deine Wahl schon vor dem Spiel treffen kannst.

Vollständige Liste von Marvel Rivals: Alle derzeit verfügbaren Helden

In der Marvel Rivals Alpha gab es eine beeindruckende Auswahl an Helden und viele waren begeistert, dass so viele verschiedene Franchises im Universum vertreten waren.

Während des geschlossenen Betatests wurden noch mehr Charaktere hinzugefügt, damit du ein Gefühl für die zusätzlichen Fähigkeiten und das Balancing bekommst, die NetEase dem Spiel hinzugefügt hat.

Hier ist die vollständige Liste der derzeit verfügbaren und angekündigten Marvel Rivals-Helden, damit du sehen kannst, ob dein Favorit spielbar ist:

Adam Warlock (Hinzugefügt in der Closed Beta)

Black Panther

Bruce Banner /Hulk

Dr. Strange

Groot

Hela

Iron Man

Jeff (in der geschlossenen Beta hinzugefügt)

Loki

Luna Snow

Magik

Magneto

Mantis

Namor

Peni Parker

Rocket Racoon

Scarlet Witch

Spiderman

Storm

Star-Lord

The Punisher

Thor (Hinzugefügt in der Closed Beta)

Venom (hinzugefügt in der Closed Beta)

Natürlich erwarten wir, dass noch mehr Helden in das Hauptspiel aufgenommen werden, sobald die Vollversion erscheint.

Einige Leaks deuten darauf hin, dass wir Captain America und Black Widow von den Avengers sowie Wolverine und Storm von den X-Men sehen könnten.

In der letzten Closed Beta wurden neben den neuen Charakteren in der obigen Liste auch Deadpool und Spider-Gwen erwähnt, von denen einige vermuten, dass sie die nächsten Neuzugänge im Spiel sein könnten.