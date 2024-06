Alle wichtigen Ankündigungen des Summer Game Fest 2024

Das Summer Game Fest 2024 wurde mit einem zweistündigen Showcase eröffnet, bei dem Gastgeber und Spiele-Impresario Geoff Keighley große und kleine Publisher und Entwickler/innen im Namen der angeschlagenen Videospielentwickler mit Enthusiasmus unterstützte.

“Dies war ein turbulentes und schwieriges Jahr mit Entlassungen und Studioschließungen, die uns alle enttäuscht haben”, sagte Keighley in seiner Eröffnungsrede.

Dann zeigte er eine Liste der 10 meistverkauften Spiele auf Steam, die das Publikum in den nächsten zwei Stunden erwarten. Zwei davon, so Keighley, könne man als Konsolenspiele mit großem Budget und viel Marketing bezeichnen. Die anderen acht stammen von unabhängigen, mittelgroßen oder sogar einzelnen Entwicklerteams.

“Wenn ich mir diese Liste ansehe, bin ich davon überzeugt, dass neue Ideen, neue Teams und neue Entwickler den Durchbruch schaffen können und werden”, sagt Keighley. “Es erinnert die großen Unternehmen daran, dass sie ihre Entwickler/innen gut behandeln müssen, denn heute gibt es viele Wege zu Nachhaltigkeit und Erfolg, und das macht diese Branche so großartig”, fügt Keighley hinzu.

Werfen wir also einen Blick auf die großen Ankündigungen und Enthüllungen während des zweistündigen Showcase des Summer Game Fest 2024.

Lego Horizon Adventures

Ja, das nächste Crossover von Lego mit Sonys preisgekrönter Horizon IP. Oder vielleicht ein Crossover mit Sonys postapokalyptischem Kanon, dessen letzte Veröffentlichung Horizon 2022: Forbidden West war. In jedem Fall scheint es sich um eine fröhliche Variante der ansonsten sehr ernsten (und von der Kritik gefeierten) Adventure-Serie von Guerrilla Games für die PlayStation zu handeln. Es erscheint in diesem Weihnachtsgeschäft für PlayStation 5.

No More Room in Hell 2

Der Hardcore-Multiplayer-Survival-Shooter No More Room in Hell 2 ist die Fortsetzung einer Source-Engine-Mod aus dem Jahr 2011 und erscheint passend zu Halloween für PC auf Steam und im Epic Games Store.

Harry Potter-Quidditch-Champions

Wäre Quidditch eine echte Sportart, wäre der Spieler, der bei der Premiere des Spiels im Film Harry Potter und der Stein der Weisen im Jahr 2001 auf einem Besen das Spielfeld betrat, heute wahrscheinlich ein Champion im Ruhestand. Mit Quidditch Champions erhält der Sport endlich eine Triple-A-Behandlung. In Hogwarts Legacy von 2023 kommt Quidditch zwar nicht vor (der Schulleiter von Hogwarts verkündet, dass die Quidditch-Saison aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde), aber es ist der erste Harry-Potter-Titel seit Quidditch World Cup von 2003, der sich ausschließlich dem Sport widmet. Das Spiel erscheint am 3. September für PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch und Windows PC über Steam und den Epic Games Store.

Cuffbust

Cuffbust ist ein Prison Break-Roguelite, das – nun, schau es dir selbst an und stelle dann die unvermeidliche Frage: “Was habe ich mir gerade angesehen?” Zeichentrickfiguren plappern in ihrer eigenen Sprache, während sie einen Plan aushecken, um Toiletten in die Luft zu jagen und aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich bin dabei. Das alles ist das Werk eines einzigen Entwicklers, Gavin Eisenbeigz. Die Spieler können zusammenarbeiten oder die Pläne der anderen untergraben.

Star Wars Outlaws

Im Vorfeld der großen Enthüllung bei Ubisoft Forward am Montag zeigte das Summer Game Fest einen Teaser zu Star Wars Outlaws, dem im letzten Jahr angekündigten Weltraumpiraten-Abenteuer. Star Wars Outlaws knüpft an den ältesten und romantischsten Faden in der Kontinuität des umfangreichen Weltraumabenteuers an und wird am 30. August veröffentlicht.

Civilization VII

Am Freitag wurde auf dem Summer Game Fest bestätigt, dass der nächste Teil des beliebten Strategietitels im August 2025 erscheinen wird. Sid Meier höchstpersönlich ließ dem ersten Trailer eine Botschaft an die langjährigen Fans des 30 Jahre alten Strategietitels folgen.

Batman: Arkham Shadow

Dieses Meta-Quest VR-Spiel entführt die Spieler/innen nach Gotham City, um sich einer neuen Bedrohung zu stellen: dem “Rat King”. Jim Gordon scheint bereit, die Rechte einiger Verdächtiger auf ein ordentliches Gerichtsverfahren zu verletzen, um die Bedrohung zu stoppen; Batman ist wie immer bereit, bei seinen Selbstjustiz-Eskapaden noch weiter zu gehen. Batman: Arkham Shadow wird diesen Herbst exklusiv für Meta Quest Headsets erscheinen.

Tears of Metal

Tears of Metal ist ein kooperatives Roguelike-Hack’n’Slash-Spiel, das sich auf die besten schottischen Traditionen beruft, die damit beginnen, dass man mit seinem Stamm loszieht, um eine Menge Leute mit einem sehr großen Schwert zu verprügeln. Zur Verteidigung Schottlands muss man sagen, dass das eine gute Tradition ist. Für Tears of Metal gibt es noch keinen Erscheinungstermin.

Dragon Ball Sparking Zero

Wenn dir Tears of Metal nicht genug ist, gibt es immer noch das nächste Dragon Ball Z Kampfspiel. Zerschmettere den Himmel im ultimativen Dragon Ball-Showdown mit Dragon Ball Sparking Zero, das am 11. Oktober für PlayStation 5, Windows PC und Xbox Serie X erscheint.

Blumhouse Horror-Spiele

Blumhouse, das Horrorfilmstudio hinter Kassenschlagern wie Get out, M3gan und Five Nights at Freddys, versucht sich mit einer Reihe von Titeln, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, auch an Videospielen: Crisol Theater of Idols, Grave Seasons, Sleep Awake, Fear the Spotlight, The Simulation und Project C. Veröffentlichungstermine und Plattformen wurden noch nicht bekannt gegeben.

Alan Wake II Expansion Night Springs

Mit drei bei Fans beliebten spielbaren Charakteren liefert Remedy Entertainment am Samstag, 8. Juni, die erste Erweiterung für das Horror/Mystery-Adventure aus dem Jahr 2023. Alan Wake II ist für PlayStation 5, Windows PC und Xbox Series X erhältlich.

Skate

Die Fans der Skateboard-Franchise von Electronic Arts, die zuletzt 2010 auf den Markt kam und deren Reboot für 2021 angekündigt wurde, bekamen einmal mehr einen ironischen Live-Action-Trailer, etwas “Pre-Alpha-Material” und keinen Veröffentlichungstermin, dafür aber das Versprechen, dass es irgendwann im Herbst einen Konsolentest geben wird.

Slitterhead

Das erstmals für 2021 angekündigte Slitterhead ist ein Horror-Abenteuer von Silent Hill-Schöpfer Keiichiro Toyama, der 2020 das unabhängige Spielestudio Bokeh gründete. Es erscheint am 8. November für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC und Xbox Serie X.