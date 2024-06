Alle wichtigen Ankündigungen der Xbox Summer Showcases

Am Sonntag veranstaltete Microsoft einen ausführlichen Livestream mit Trailern zu Titeln, die im nächsten Jahr für Xbox, Xbox Game Pass und Windows PC erscheinen werden, gefolgt von einer weiteren Stunde, in der Call of Duty: Black Ops 6 vorgestellt wurde.

Es gab viel zu sehen und dementsprechend viel zu verarbeiten, was für Videospielfans wichtig ist. Wie Xbox bemerkte, gab es sowohl Enthüllungen von großen Triple-A-Titeln, die normalerweise auf E3-Pressekonferenzen vorgestellt werden, als auch Debüt-Trailer von hochkarätigen Indie-Spielen. Bei der Fülle an neuen Spielen fällt es schwer, einzelne Neuheiten hervorzuheben.

Wir fassen hier die wichtigsten Trailer zusammen. Es gab noch viele weitere Ankündigungen, gefolgt von einem einstündigen Deep Dive zum nächsten Call of Duty: Black Ops 6, das am 25. Oktober für PlayStation, Windows PC und Xbox erscheint.

Indiana Jones and the Great Circle

Zu Beginn des Spiels scheint es sich um eine Filmsequenz zu handeln, bei der man seine Ungläubigkeit beiseite schieben muss, denn eine Art Schlachtschiff wird im Himalaya-Gebirge abgeworfen, als wäre es ein Close Encounters of the Third Kind. Das ist eine Anspielung auf die kosmischen Mächte aus Raum und Zeit, mit denen sich Indiana Jones in seinem neuesten Abenteuer herumschlagen muss – und auf die üblichen Scheiß-Nazis. Wie auch immer, Machinegames und Bethesda Softworks setzen alles auf eine Karte, um das große Abenteuer, für das die Indiana Jones-Reihe seit 40 Jahren steht, fortzusetzen. Einen Erscheinungstermin für das Spiel gibt es allerdings noch nicht.

Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages spielt im Jahr 2025 und bestätigt frühere Gerüchte, dass id Softwares Shooter-Franchise ins Mittelalter eintauchen wird.

Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard wurde in letzter Minute umbenannt, was interessant ist, da der frühere Name “Dragon Age: Dread Wolf” nicht gerade an die Überlieferungen oder Konzepte erinnert, die die meisten Spieler/innen kennen. Der Trailer zeigt die Klassen, die Spieler/innen in dem Rollenspielabenteuer wählen und spielen können, wenn es im Herbst 2024 auf den Markt kommt. Wie bei den meisten Spielen, die am Sonntag angekündigt wurden, können sich Xbox Game Pass-Abonnenten bereits am ersten Tag auf das Spiel freuen.

South of Midnight

Der große Wermutstropfen bei 90-minütigen Präsentationen wie der von Xbox am Sonntag ist, dass konzeptstarke, storygetriebene Adventures wie South of Midnight von Compulsion Games (dem Studio hinter Contrast und We Happy Few) oft zu kurz kommen. In diesem Trailer geht es hoch her: Die Story wird als “Südstaaten-Gothic” bezeichnet, was den schrägen Akzent des riesigen Welses erklärt und vermutlich auf jede Menge Verrat und Familiengeheimnisse in der Hintergrundgeschichte hindeutet. Die Veröffentlichung ist für 2025 geplant.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Das wird ein spannendes Spiel, denn a) ist es ein Remake des 20 Jahre alten Metal Gear Solid: Snake Eater und b) ist Hideo Kojima offensichtlich nicht daran beteiligt, da er Konami vor einem Jahrzehnt verlassen hat. Aber der Trailer ist unbestreitbar ein Hingucker, der uns auf das Abenteuer einstimmt, in dem Snake HALO ins Land springt, das Land aufmischt und die Kraft einer Ein-Mann-Armee ins Russland des Kalten Krieges bringt. Sieh es als eine nette Ergänzung zu Call of Duty: Black Ops 6, und wenn wir schon dabei sind:

Call of Duty: Black Ops 6

Das zweite COD, das unter der Leitung von Microsoft (seit der Übernahme von Activision Blizzard im Oktober) auf den Markt kommt, ist stark an die Paranoia und Verschwörung angelehnt, die die Einzelspieler-Kampagne von Treyarchs Black Ops zum besten der fast 15 Jahre alten Franchise gemacht haben.

Xbox-Chef Phil Spencer wies darauf hin, dass es 10 Jahre her sei, dass Call of Duty bei einer Präsentation im Juni als Xbox-Showcase-Partner aufgetreten sei, so dass die Präsentation dieses Trailers eine Art Ehrenrunde für Microsoft darstelle.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober für Xbox Serie X und Windows PC (und ja, laut US-Justizministerium auch für PlayStation 4 und PS5). Für Abonnenten des Xbox Game Pass erscheint das Spiel am selben Tag.

Perfect Dark

Ein Fan-Service-Trailer für ein beliebtes Spionage-Thriller-Spiel mit einer langen Geschichte und einer entsprechenden Fangemeinde, das von Crystal Dynamics für Xbox X und Windows PC neu aufgelegt wird, zwei Jahre nachdem Square Enix das Studio auf die Straße gesetzt hat. Eine schöne Comeback-Geschichte.

Mixtape

Sagen wir es mal so: Der beste Sommer, den man je hatte, ist immer ein gutes Videospielabenteuer. So gesehen ist der nostalgische Soundtrack nur die Kür, aber mit einer Setlist, die Devo, The Smashing Pumpkins, Siouxsie and the Banshees und ein unglaublich gut ausgewähltes “More Than This” von Roxy Music umfasst, hat Mixtape einen großen Vorsprung als ein Spiel, das man 2025 im Auge behalten sollte. “Es sind die größten Hits der Teenager-Freundschaft, vom ersten Kuss bis zum letzten Tanz”, heißt es auf der offiziellen YouTube-Seite des Spiels. Wir sind dabei. Mit etwas, das jemanden an seinen ersten Kuss erinnert, kann man nicht verlieren, ganz zu schweigen von dem Song, der dabei gespielt wurde.

Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day ist ein Prequel zur 20 Jahre alten Gears of War-Reihe und erzählt die “Ursprungsgeschichte einer der gefeiertsten Sagas der Spielegeschichte”. Die Helden Marcus Fenix und Dom Santiago sind die Protagonisten eines Abenteuers, das 14 Jahre vor dem Xbox 360-Klassiker Gears of War spielt, als die COG-Soldaten zum ersten Mal mit der existenziellen Bedrohung durch die Locust-Horde konfrontiert werden.

Fallout 76: Skyline Valley

Die Live-Service-Adaption des postapokalyptischen Rollenspiel-Abenteuers von Bethesda Game Studios hat dank der TV-Serien-Adaption von Amazon Prime Video einen gewaltigen Schub bekommen. Kein Wunder also, dass die am 12. Juni erscheinende Erweiterung Skyline Valley unter anderem verstrahlte Ghule zu spielbaren Charakteren macht. Dies ist eine Anspielung auf Walton Goggins’ Charakter in der Fernsehserie.

Fable

Einst ein Kronjuwel in Xboxs Katalog exklusiver IPs, wurde Fable seit 2010 nicht mehr in voller Größe veröffentlicht. Playground Games, das Team hinter der erfolgreichen Forza Horizon-Reihe, kehrt zurück und zeigt, dass sie denselben Mut, dieselbe Fröhlichkeit und dieselbe Ironie aufbringen können, die Peter Molyneux und die Lionhead Studios vor mehr als 20 Jahren geschaffen haben.