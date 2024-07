Alle angekündigten Synchronsprecher von Dragon Age: The Veilguard

Es ist schon einige Zeit her, dass wir einen neuen Dragon Age-Titel in die Hände bekommen haben, und während sich in dieser Zeit viele technische Fortschritte ergeben haben, ist eines bei Veilguard gleich geblieben – die unglaublichen Synchronsprecher.

Da dieses Mal jedoch eine ganze Reihe neuer Charaktere eingeführt wurde, solltet ihr die berühmten Stimmen hinter den Gesichtern im Spiel auffrischen.

Hier führen wir euch durch die komplette Liste der Synchronsprecher von Dragon Age: Die Schleierwache, damit ihr die neuen und wiederkehrenden Talente der Serie kennt.

Dragon Age: The Veilguard Synchronsprecher: Vollständige Liste

Wie versprochen, sind hier alle angekündigten Dragon Age: The Veilguard-Synchronsprecher, wie sie von BioWare selbst vorgestellt wurden:

Rook: Alex Jordan, Bryony Corrigan, Erika Ishii, und Jeff Berg

Harding: Ali Hillis

Davrin: Ike Amadi

Bellara: Jee Young Han

Neve: Jessica Clark

Taash: Jin Maley

Emmrich: Nick Boraine

Manfred: Matthew Mercer

Lucanis: Zach Mendez

Solas: Gareth David-Lloyd

Varric: Brian Bloom

Wie ihr sehen könnt, hat Rook, der Hauptcharakter, den ihr spielen werdet, vier verschiedene Synchronsprecher.

Das ist ziemlich ungewöhnlich, vor allem bei einem Spiel dieser Größe, aber da BioWare Veilguard als „die bisher umfassendste Charaktererstellung in Dragon Age“ anpreist, scheint es nur passend.

Du wirst auch einige klassische Namen aus alten Dragon Age-Spielen wiedererkennen.

Sowohl Solas als auch Varrics Synchronsprecher kehren zurück, was ein großes Plus ist, nicht nur, weil Gareth David-Lloyd und Brian Bloom fantastische Sprecher sind, sondern auch, weil dies den Fans der Serie ein kleines Extra bietet.

Die obige Liste ist jedoch nicht vollständig, da BioWare auch erklärt hat, dass sie vor der Veröffentlichung des Spiels „so viele weitere Leute vorstellen wollen“.

Das bedeutet, dass sowohl neue Gesichter als auch einige Veteranen des Franchises auftauchen werden. Wir werden diesen Artikel mit all diesen Personen aktualisieren, sobald wir diese pikanten Informationen in die Hände bekommen.